- La Russia non intende smettere di effettuare scambi di prigionieri con l'Ucraina. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, in un incontro con i membri della sua squadra elettorale. "Non ci fermeremo. Dobbiamo far tornare i nostri ragazzi (...) se la parte ucraina, naturalmente, ne sarà pronta. Ci danno sempre un segnale quando sono pronti", ha detto il leader russo. (Rum)