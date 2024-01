Ucraina: Putin, creare una zona demilitarizzata per garantire sicurezza nostre città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario creare una zona demilitarizzata in Ucraina a una distanza che garantirebbe la sicurezza delle città russe dai bombardamenti. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, in un incontro con i membri della sua squadra elettorale. "Questa linea dovrebbe essere ad una distanza dal nostro territorio in modo da garantirne la sicurezza (...) da armi a lungo raggio di produzione straniera che le autorità ucraine usano per bombardare le nostre città pacifiche", ha osservato Putin. (Rum)