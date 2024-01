Fisco: Gusmeroli (Lega), evasione si contrasta anche semplificando sistema fiscale e riducendo imposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modo migliore per contrastare l'evasione è semplificare il sistema fiscale del nostro Paese, tra i più complicati al mondo, riducendo gradualmente la tassazione, riequilibrando il rapporto tra cittadino e fisco, e ricorrendo a sistemi semplici come la mini flat tax e le cedolari secche, che favoriscono l'emersione del sommerso in quanto diventano concorrenziali rispetto alla scelta di evadere. Così in una nota Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo di Montecitorio nonché responsabile unità Fisco della Lega. “La riforma fiscale messa in campo dalla Lega va esattamente in questa direzione: ovvero ridurre la complicazione fiscale che è la tassa occulta che tutti paghiamo. Per questo motivo, nella delega fiscale, di cui sono stato relatore, abbiamo sostenuto grandi processi di semplificazione quali il concordato preventivo biennale, la transazione fiscale, l'estensione dell'accertamento con adesione, nell'ottica di far emergere la base imponibile”, aggiunge. (Rin)