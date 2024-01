Torino: Piantedosi, chiesti approfondimenti su Askatasuna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul progetto del comune di Torino di riconoscere il centro sociale Askatasuna come bene comune "ho chiesto elementi di approfondimento alla Prefettura di Torino". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo, nel corso del question time alla Camera, rispondendo a un'interrogazione sulle iniziative volte alla tutela della legalità e dell'ordine pubblico in relazione all'attività dei centri sociali, alla luce del progetto del Comune di Torino di riconoscere come "bene comune" il centro Askatasuna. "Una proposta - ha sottolineato - che non può e non deve costituire, in alcun modo, una sorta di legittimazione, o addirittura di premio, per l'operato di un centro sociale che si è distinto negli anni per l'esercizio della violenza, piuttosto che per il dialogo e il confronto democratico orientato al bene comune". (Rin)