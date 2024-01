Russia: Putin, l'aereo Il-76 è stato abbattuto da sistema missilistico Usa Patriot

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aereo Il-76 è stato abbattuto il 24 gennaio vicino a Belgorod dal sistema missilistico statunitense Patriot. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, in un incontro con i membri della sua squadra elettorale. "L'aereo è abbattuto (...) dal sistema statunitense Patriot. Questo è già stato stabilito dall'esame tecnico", ha detto il presidente. Secondo il titolare del Cremlino, i media occidentali non vogliono parlare dell'incidente aereo. "Immediatamente tutti lo dimenticano, tutto se ne va subito, il campo informativo viene immediatamente ripulito, ma non dimenticheremo i crimini che (gli ucraini) commettono nei confronti dei nostri cittadini", ha aggiunto Putin. (Rum)