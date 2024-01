Kosovo: Commissione elettorale accoglie petizioni per destituzione sindaci nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale centrale del Kosovo (Cik) ha accolto le petizioni presentate per la destituzione dei sindaci dei 4 comuni del nord a maggioranza serba. Secondo una nota della Cik, adesso sarà avviato il processo di verifica delle firme. "Abbiamo ricevuto le petizioni dai quattro comuni e nel prossimo periodo effettueremo le verifiche. C'è un gran numero di firme e ci vuole tempo per la convalida", ha detto il presidente della Cik, Kreshnik Radoniqi. I sindaci eletti nell’aprile 2023 nei comuni di Kosovska Mitrovica, Leposavic, Zvecan e Zubin Potok sono tutti di etnia albanese. I rappresentanti serbi della popolazione locale hanno infatti boicottato le elezioni perché, a loro avviso, Pristina non stava rispettando l’Accordo di Bruxelles per la normalizzazione dei rapporti con Belgrado, consentendo delle “continue incursioni” delle unità speciali kosovare (Rosu) in un territorio che vede il 95 per cento della popolazione di etnia serba. Su un totale di 45.950 elettori registrati, solo il 3,5 per cento ha preso parte alle elezioni di aprile. Hanno infatti esercitato il diritto di voto 1.567 cittadini, di cui 13 serbi. La comunità internazionale ha più volte richiamato alla necessità di convocare il prima possibile una nuova tornata elettorale per evitare tensioni che possano influire sul processo di normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina.(Alt)