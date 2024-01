Speciale difesa: cybersicurezza, Mantovano, difficoltà nel reperire personale tecnico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia nazionale per la cybersicurezza, a pieno regime, “conterà circa 800 persone, oggi sono circa 200” ma “riscontriamo difficoltà nel reperire personale tecnico”. Lo ha affermato il sottosegretario, segretario del Consiglio dei Ministri e autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, nel corso dell’audizione davanti alla commissione Difesa, in merito all'indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica, nuovi profili e criticità. Queste professionalità - ha aggiunto - “non si improvvisano” e dunque è necessario “ripensare anche una parte della formazione per arrivare ad avere un maggior numero di queste figure altamente specializzate”. (Rin)