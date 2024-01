Speciale difesa: Cina-Russia, ministri Difesa puntano a rafforzare coordinamento e cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri della Difesa di Cina e Russia, rispettivamente Dong Jun e Sergei Shoigu, hanno ribadito la propensione a rafforzare la cooperazione e il coordinamento per innalzare le relazioni militari tra i due Paesi a un nuovo livello. Lo riferisce l'agenzia di stampa "China News Service", dando conto del colloquio in videoconferenza tenuto oggi, 31 gennaio, dai due ministri. In occasione del 75mo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, che cade quest'anno, Dong ha invitato i vertici militari di Mosca a rafforzare la fiducia e ad espandere la cooperazione con le controparti a Pechino. (Cip)