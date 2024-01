Speciale difesa: Ucraina, Michel ai 27, affrontare con urgenza questione aiuti a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del Consiglio europeo straordinario di domani, i leader europei dovranno affrontare con urgenza tutti gli aspetti relativi all'assistenza militare all'Ucraina. È quanto si legge nella lettera d'invito che il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha inviato ai leader europei in vista del vertice. "Date le circostanze, coglieremo l'occasione per affrontare con urgenza tutti gli aspetti della nostra assistenza militare all'Ucraina. Ciò include la fornitura di munizioni, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2023, e l'adeguamento degli strumenti Ue pertinenti per fornire aiuti più rapidamente, integrando al contempo gli sforzi bilaterali", ha scritto Michel. "Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo continuare le nostre donazioni, adattare gli ordini ed effettuarne di nuovi, il che darà anche impulso all'industria europea della difesa", conclude Michel. (Beb)