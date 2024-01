Sanità: Aiop presenta terzo Bilancio sociale e apre dibattito su fake news

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione italiana delle aziende sanitarie e territoriali e delle aziende socio-sanitarie residenziali e territoriali di diritto privato(Aiop) ha presentato a Roma, nel corso dell'evento "Le fake news in Sanità", il terzi Bilancio Sociale, nel quale si dà conto del contributo dell'Associazione e delle strutture ospedaliere alla sanità pubblica e dell'impatto, diretto e indiretto, che l'offerta di servizi e prestazioni sanitarie genera sulla comunità di riferimento. La terza edizione del Bilancio Sociale Aiop è stata anche l'occasione per riflettere sulla disinformazione in sanità e sugli effetti che una comunicazione distorsiva produce nella lettura del sistema salute e quindi nelle scelte politiche che lo governano. Quando si parla di Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) si fa riferimento alla sua componente di diritto pubblico e a quella di diritto privato, poste entrambe al servizio della funzione pubblica di tu­tela della salute: la parte accreditata oggi assicura più di un quarto dei ricoveri nazionali, impiegando circa un decimo della spesa complessiva. Come certificato dal terzo Bilancio Sociale, il valore aggiunto economico del settore privato si traduce nella capacità di creare ricchezza a vantaggio dei diversi stakeholder e della comunità di riferimento: il 92 per cento di tutto il valore economico generato dalla componente di diritto privato del Ssn viene ridistribuito al territorio, sotto forma di indotto per la filiera di produzione (96 mila fornitori diretti nelle sole strutture del campione), di coinvolgimento di professionisti (per un totale di oltre 73 mila unità), di gettito fiscale e di contributo al Terzo Settore. Nell'8 per cento che viene trattenuto, inoltre, occorre considerare tutti gli investimenti in Ricerca&Sviluppo e in ammodernamento degli ambienti e delle tecnologie. (segue) (Com)