Sanità: Aiop presenta terzo Bilancio sociale e apre dibattito su fake news (2)

Secondo Barbara Cittadini, presidente nazionale Aiop "la scelta di coniugare la presentazione del terzo Bilancio sociale Aiop al tema delle fake news in sanità nasce dal desiderio di raccontarci per il valore che creiamo e che possiamo, ulteriormente, creare per promuovere una sanità pubblica, efficiente, solidale ed equa, in un contesto nel quale aumenta la nostra attenzione al tema della qualità di vita nel nostro Paese, oltre che al tema ambientale, generazionale e di genere. Parlare di componente di diritto privato del Servizio Sanitario Nazionale - ha precisato Cittadini - vuol dire ancorare la natura delle strutture private accreditate e ogni intervento al corretto perimetro di riferimento, quello della Sanità pubblica. Quante volte sentiamo parlare impropriamente di 'privatizzazione' della sanità? Quante volte leggiamo articoli nei quali si confonde il "privato" inteso come natura giuridica di una parte delle strutture del Ssn e 'privato' quale forma di fuoriuscita dallo schema universalistico e solidale di Sanità. È successo, ancora una volta, la scorsa settimana nell'ambito di un question time alla Camera dei Deputati, a commento della modifica - introdotta nell'ultima manovra di Bilancio - del tetto di spesa all'acquisto di prestazioni da erogatori di diritto privato, congelato al 2011. Questo intervento invece permetterà di prendere in carico più pazienti, curare di più, ridurre le liste d'attesa, continuando ad assicurare prestazioni complesse e di provata efficacia clinica" ha concluso la presidente di Aiop. "Per il contrasto alle fake news in sanità -ha spiegato Francesco Zaffini, presidente della 10ma Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Senato della Repubblica - dovremmo prevedere provvedimenti specifici, ma qui lavoriamo su un terreno scivoloso, perché da un lato si deve garantire libertà di espressione e di stampa e, dall'altro, bisognerebbe evitare, in un momento di difficoltà della nostra sanità nazionale, di dare addosso a questo nostro Ssn, che invece è veramente glorioso e rappresenta un'eccellenza nel panorama europeo e internazionale, soprattutto grazie a chi ci lavora dentro". "La politica fa molte promesse che spesso vengono disattese - ha osservato Sandra Zampa, segretario gruppo Pd, componente della 10ma Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Senato della Repubblica -. La sanità è un tema che chiama in causa le nostre coscienze ed è certamente uno dei punti dolenti nell'opinione pubblica. I cittadini si aspettano qualcosa di più considerati gli impegni presi durante l'esperienza pandemica. Allarmano la riduzione delle risorse e la difficoltà delle Regioni nel far fronte al problema delle liste d'attesa e della tutela del personale".