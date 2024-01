Sanità: Aiop presenta terzo Bilancio sociale e apre dibattito su fake news (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Ylenja Lucaselli, capogruppo Fd'I, V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione, Camera dei Deputati "oggi, quando si parla di sanità lo si fa in maniera troppo approssimativa e divulgando notizie non veritiere, a partire da quella sul personale medico: si dice che in Italia ci siano pochi investimenti per la loro assunzione e questo non è vero. In realtà, la componente di diritto pubblico non ha utilizzato fondi stanziati per 3 miliardi di euro. Il tema vero riguarda la formazione e l'assenza di competenze. Quindi, questa è già una fake news così come quella secondo la quale la sanità privata sarebbe un contraltare di quella pubblica, quando noi sappiamo benissimo che è un supporto fondamentale, un asse centrale per il mantenimento degli standard qualitativi". "Le fake news sono un fenomeno rischioso per il diritto alla salute e per la sanità pubblica - ha commentato Tonino Aceti, presidente Salutequità -. Tutte le scelte di policy rispetto al Servizio Sanitario Nazionale devono essere guidate innanzitutto dalle evidenze, che devono indirizzare l'agire anche di tutti gli stakeholder. Noi, ad oggi, abbiamo utilizzato solo in piccola parte il privato accreditato, e molte Regioni in modo residuale, per recuperare le liste d'attesa. Le Regioni che hanno colto meno questa opportunità sono anche quelle che hanno "recuperato" meno prestazioni e non hanno utilizzato molte risorse che lo Stato aveva stanziato proprio in questo senso. Tale evidenza non è mai stata al centro del dibattito lasciando spazio alle fake news e questo è un danno per i cittadini e per il Ssn". Luca Del Vecchio, direttore Area Politiche per il Digitale e Filiere, Scienze della Vita e Ricerca, Confindustria, ha proseguito: "Le politiche della salute si intrecciano con molte altre politiche pubbliche. Si tratta, tuttavia, di un terreno sul quale si acuiscono gli scontri. Il presunto conflitto tra privato e pubblico è una delle tante fake news in circolazione. Le politiche pubbliche iniziano ad essere fondate su misure oggettive elaborate da soggetti tecnici come Agenas. Questo ha determinato un mutamento di cognizione e l'assunzione di iniziative coerenti da parte della maggioranza. Pensiamo al superamento del tetto di spesa". (segue) (Com)