Sanità: Aiop presenta terzo Bilancio sociale e apre dibattito su fake news (4)

- Per Anna Maria Bencini, Farmindustria, "le fake news sono un problema ricorrente, che in questo momento non affligge solamente la sanità. Nell'ambito sanitario, le notizie false rappresentano un grande pericolo perché possono creare mancanza di fiducia nella scienza e anche problemi di salute pubblica. Il ruolo di Farmindustria, in questo senso, è fondamentale perché l'industria farmaceutica è importante per la comunicazione sanitaria ed è infatti regolata da un codice di condotta molto rigoroso. Le informazioni che ci arrivano sono sempre verificate in ogni loro aspetto". In conclusione, Andrea Mandelli, Presidente Fofi, ha dichiarato: "In un mondo sempre più globale e virtuale, i cittadini sono bombardati da informazioni sui temi di salute e la rete è diventata un veicolo privilegiato di disinformazione. Cercare di rimuovere le asimmetrie informative è un impegno che coinvolge in prima persona i farmacisti in virtù del rapporto di fiducia e di vicinanza con la cittadinanza. L'informazione e l'educazione dei pazienti, il contrasto alle fake news veicolate da 'Dottor Google' e dai Social, sono parte integrante della nostra attività quotidiana, che perseguiamo attraverso l'ascolto e il dialogo costanti, la rassicurazione dei cittadini e l'invito a rivolgersi sempre a fonti autorevoli per la ricerca di informazioni in tema di salute e di terapie". (Com)