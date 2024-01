Nato: Stoltenberg incontra presidente Camera Usa Johnson, Putin non vincerà guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha incontrato a Washington il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Mike Johnson. "Oggi, ci siamo incontrati per discutere la continua importanza della Nato nel rafforzare la sicurezza dell'America e abbiamo deciso di lavorare per rafforzare ulteriormente la cooperazione, anche al prossimo vertice della Nato ospitato a Washington", si legge in una dichiarazione congiunta. "Abbiamo parlato dell'importanza di inviare un messaggio chiaro e decisivo al presidente Putin, che non vincerà la sua guerra di aggressione in Ucraina, e abbiamo discusso della crescente minaccia e sfida della Cina, concordando sul fatto che restare uniti nella Nato ci rende più preparati alla crescente concorrenza globale", continua il testo. (segue) (Beb)