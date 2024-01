Nato: Stoltenberg incontra presidente Camera Usa Johnson, Putin non vincerà guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo condannato il ruolo destabilizzante dell'Iran in tutto il Medio Oriente, compreso il suo sostegno ai militanti e ai gruppi terroristici che attaccano le forze alleate, le navi commerciali e partner vitali come Israele. Abbiamo anche discusso dell'importanza che gli Stati membri raggiungano con urgenza i loro impegni dichiarati in materia di investimenti nella difesa", continua ancora la nota. "Insieme, le nostre nazioni costituiscono metà della potenza economica e militare mondiale. La Nato è un bene per l'Europa e un bene per gli Stati Uniti", conclude il testo. (Beb)