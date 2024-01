Russia: ministero Difesa, 195 prigionieri di guerra tornati dall'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha ottenuto la liberazione di 195 militari dal territorio controllato da Kiev dopo i negoziati sullo scambio di prigionieri di guerra. Lo ha annunciato il ministero della Difesa russo. "Il 31 gennaio, a seguito del processo di negoziazione, 195 militari russi, che erano in pericolo mortale in prigionia, sono stati restituiti dal territorio controllato dal regime di Kiev. In cambio, esattamente 195 prigionieri di guerra delle Forze armate ucraine sono tornati (in Ucraina)", ha affermato il dicastero. I militari russi liberati ricevono l'assistenza medica e psicologica necessaria. (Rum)