Foibe: Albano, istituzione del Museo del Ricordo dovere storico verso nostri connazionali

- A Roma sorgerà presto il Museo del Ricordo per commemorare le vittime delle foibe e rendere onore a quanti furono costretti a subire l'onta dell'esodo. Lo dichiara in una nota il sottosegretario all'Economia e Finanze e deputato di Fratelli d'Italia, Lucia Albano. "Il Museo aiuterà a non dimenticare la tragedia vissuta da tanti nostri connazionali e a consegnare alle generazioni più giovani la memoria storica di quanto avvenne nel confine orientale italiano nel '900. Devo ringraziare - continua - il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano per aver fortemente voluto l'istituzione di questo luogo-simbolo come dovere storico verso gli esuli istriani, fiumani e dalmata che subirono la dittatura comunista di Tito. Il mio è anche un ringraziamento personale, perché tra le migliaia di italiani costretti all'esilio c'era anche mio padre", conclude. (Rin)