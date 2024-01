Germania: Merz (Cdu) si scaglia contro Afd, sareste il declino del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (Afd) “non è alcuna alternativa” per il Paese, ma ne provocherebbe “il declino economico e morale”. L'Unione cristiano-democratica (Cdu) “si opporrà a questo”. È quanto dichiarato dal presidente della Cdu, Friedrich Merz, durante l'intervento che ha tenuto oggi al Bundestag, dove la sua formazione compone con l'Unione cristiano-sociale (Csu) il principale gruppo di opposizione. Con il suo discorso al parlamento federale, il leader dei popolari ha preso nuovamente le distanze dai nazionalconservatori, in particolare dai loro piani per l'uscita della Germania dall'Ue. Al riguardo, Merz ha sottolineato che con la Cdu “non vi sarà alcun ritorno al nazionalismo in Europa”. L’Ue è, infatti, il fondamento per la libertà, la pace e la prosperità. Il presidente della Cdu ha quindi accolto “espressamente con favore” le manifestazioni contro “l'estremismo di destra e il populismo di destra” in corso da settimane in Germania. (segue) (Geb)