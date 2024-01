Germania: Merz (Cdu) si scaglia contro Afd, sareste il declino del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, il leader dei popolari ha imputato al governo del cancelliere Olaf Scholz la responsabilità dell'ascesa di Afd nei sondaggi, evidenziando come tale crescita dipenda dal fatto che l'operato dell'esecutivo federale non è neanche “sufficientemente buono”. Secondo Merz, le forze di maggioranza non risolvono, infatti, i problemi della Germania, non controllano i flussi di migranti diretti verso il Paese. Per il presidente della Cdu, si deve ridurre l’immigrazione irregolare, ad esempio non fornendo più benefici in denaro ai richiedenti asilo. All'opposizione al Bundestag, Afd è classificata dal 2021 come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. (Geb)