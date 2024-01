Ucraina-Usa: firmato memorandum su controllo impiego aiuti internazionali a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina e gli Stati Uniti hanno firmato un memorandum di cooperazione nell'ambito del controllo dell'impiego dell'assistenza internazionale fornita alle Forze armate di Kiev. E' quanto ha riferito l'ufficio stampa del dicastero della Difesa ucraino, a seguito di un incontro a Kiev tra il ministro Rustem Umerov e l'ispettore generale presso il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, Robert Storch. Umerov ha informato il funzionario statunitense delle trasformazioni e cambiamenti che sta subendo il ministero di Kiev. In particolare, si è parlato delle misure volte a prevenire la corruzione nell'ambito di acquisti statali e l'introduzione di strumenti di "controllo democratico" nel campo della difesa. Umerov ha anche sottolineato che il rafforzamento del controllo e della trasparenza nell'uso dell'assistenza fornita dai partner internazionali è una delle priorità nel lavoro del ministero della Difesa. A seguito dell'incontro le parti hanno firmato un memorandum d'intesa sulla cooperazione in questo ambito. Il documento prevede la condivisione di informazioni per identificare, confermare e prevenire frodi o corruzione che riguardano l'assistenza fornita dagli Stati Uniti. Inoltre, Kiev e Washington condurranno attività congiunte per identificare, confermare e prevenire frodi e fenomeni di corruzione, creando anche un meccanismo per comunicare le richieste relative alle indagini in merito. (Kiu)