Lazio: continua presidio agricoltori a Orte, “sabato saremo in tanti”

- Continua il presidio di agricoltori e allevatori davanti al casello autostradale di Orte. Anche oggi diverse decine di manifestanti, con i loro trattori, si sono radunati in prossimità della rotatoria e tenteranno, come hanno fatto nei giorni precedenti, di bloccare il traffico in ingresso e in uscita dal casello. “Oggi siamo un po’ di meno” dice ad “Agenzia Nova” Tonino Monfeli, organizzatore della protesta. “Abbiamo comunque stalle con animali da accudire e lavori nei campi che dobbiamo comunque svolgere”. Ci alterniamo in attesa di sabato, quando contiamo di riunirci qui in gran numero”. Gli allevatori e agricoltori protestano per i rincari delle materie prime e dei costi di gestione delle loro aziende. Chiedono un incontro con il Governo.(Rer)