Ucraina: Zelensky, rientrati in patria 207 soldati per scambio di prigionieri con Russia

- Sono 207 i militari ucraini tornati in patria a seguito di uno scambio di prigionieri con la Russia. Lo ha annunciato sul proprio canale Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Li facciamo tornare a casa qualunque cosa accada. Ricordiamo tutte le persone in cattività, militari e civili. Dobbiamo far tornare tutti. Ci stiamo lavorando", ha scritto il presidente. Il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermal, ha precisato che tra i militari rientrati dalla prigionia sono soldati delle Forze armate ucraine, della Guardia nazionale, della Guardia di frontiera e della Polizia nazionale. In precedenza il ministero della Difesa di Mosca ha annunciato che nello scambio sono stati coinvolti 195 prigionieri di guerra russi. (Kiu)