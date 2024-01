Speciale energia: Egas, Egitto esporterà tre spedizioni di Gnl entro fine febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Egitto del Petrolio e delle risorse minerarie intende esportare tre spedizioni di gas naturale liquefatto (Gnl) entro la fine di febbraio. Lo ha reso noto un funzionario della società Egyptian natural gas holding (Egas), secondo cui il volume delle tre spedizioni destinate all'export supererà le 220 mila tonnellate di gas liquefatto, e la maggior parte di esse sarà diretta ai mercati europei, in particolare "Turchia, Italia e Spagna", che rappresentano l'80 per cento delle esportazioni egiziane di gas liquefatto. Il funzionario ha aggiunto che il 90 per cento degli export degli ultimi mesi proviene dalla stazione di liquefazione di Idku e il 10 per cento dalla stazione di Damietta. La produzione di gas dell'Egitto è attualmente compresa tra i 164 milioni e i 170 milioni di metri cubi al giorno, ed è interamente destinata al consumo interno, mentre le centrali elettriche rappresentano il 60 per cento del consumo di gas. (Cae)