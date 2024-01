Speciale energia: Zucconi (Fd'I), politica governo Meloni va in giusta direzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le politiche energetiche del governo Meloni "vanno nella direzione giusta; il lavoro che stiamo portando avanti va incontro alle esigenze sia energetiche che ambientali del Paese. A dirlo è anche l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, che in un’intervista ha sottolineato come, nonostante non siano stati mesi facili sul fronte energetico a causa del conflitto russo, con l’accordo fatto con l’Africa avremo sicuramente nuove risorse di gas da poter utilizzare”. Lo afferma, in una nota, il responsabile del settore Energia di Fratelli d’Italia alla Camera e deputato, Riccardo Zucconi. “L’obiettivo - spiega il parlamentare - è sicuramente quello di variare negli approvvigionamenti energetici e quindi non dipendere del tutto da altri Paesi; per questo stiamo investendo sulle energie rinnovabili che già sappiamo però non basteranno. È utopico, infatti, pensare che nel medio periodo i cittadini e le imprese possano portare avanti le loro attività completamente in assenza di carbone, gas o petrolio, ma sicuramente grazie a una buona politica energetica si potranno utilizzare fonti di energia a basse emissioni, come per esempio quella nucleare". Zucconi, infine, conclude sottolineando che "ci vuole tempo, ci vogliono risorse, ma il governo Meloni sta lavorando pancia a terra per aiutare nel migliore dei modi una transizione energetica importante e per nulla facile”. (Com)