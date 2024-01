Speciale energia: premier sloveno, tutti i partiti favorevoli a referendum su secondo blocco centrale di Krsko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti le forze parlamentari della Slovenia condividono la formulazione di un quesito referendario sul progetto del secondo blocco della centrale nucleare di Krsko (Jek 2) e l’indizione di una consultazione entro la fine dell'anno. Lo ha affermato il premier sloveno Robert Golob dopo l'incontro sul tema dell'autosufficienza energetica e dell'uso a lungo termine dell'energia nucleare tenuto con la presidente Natasa Pirc Musar, il presidente del Parlamento, i leader dei partiti e i deputati delle minoranze. Come annunciato dallo stesso Golob, tutti i partiti hanno convenuto che la strada verso una società senza emissioni di carbonio "si basa sull'uso delle fonti energetiche rinnovabili e dell'energia nucleare". Golob ha sostenuto che il governo dovrebbe approvare a breve la proposta per poi trasmetterla all'Assemblea nazionale. Pur non precisando una data dell’eventuale referendum consultivo, il primo ministro ha detto che potrebbe tenersi “nella seconda metà dell'anno". (Seb)