Speciale energia: Veneto, assessore Sviluppo economico, puntiamo a produzione energia rinnovabile in tutto il territorio

- Aprirà il prossimo 1 febbraio il primo bando sulle comunità energetiche rinnovabili in Veneto. "Questo primo bando sulle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) – ha dichiarato Roberto Marcato, assessore regionale allo Sviluppo economico ed Energia - è un tassello fondamentale per dare sostegno alla costituzione di queste comunità che sono per noi essenziali. Insieme a fotovoltaico e idrogeno, infatti rappresentano i caposaldi delle linee strategiche del nuovo piano energetico regionale che stiamo ultimando. Per Regione del Veneto questi sono i perni della transizione energetica del sistema socio economico regionale che vogliamo realizzare, puntando alla produzione di energia da fonti rinnovabili, in ottica di una progressiva indipendenza a livello energetico per tutto il territorio regionale". "L'interesse per le comunità energetiche è decisamente molto elevato – ha poi proseguito Marcato – giusto per fare un esempio abbiamo oltre 600 iscritti al webinar promosso dalla direzione Ricerca, Innovazione e Competitività energetica della Regione, durante il quale verranno illustrate le finalità del bando, gli ambiti di intervento, le modalità di presentazione della domanda e le spese ammissibili al finanziamento. Un numero che dimostra quanto le comunità energetiche in Veneto stanno davvero per diventare realtà", ha concluso. Il bando stanzierà 1.000.000 di euro con l'obiettivo di sostenere la creazione delle comunità energetiche finanziandone l'analisi preliminare e la costituzione. (Rev)