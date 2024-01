Speciale energia: Svezia-Francia, accordo partenariato innovazione in settori energia, foreste, difesa e aerospazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Svezia e Francia hanno firmato un nuovo accordo di partenariato per l'innovazione che copre diversi settori. Lo riferisce il dicastero degli Esteri svedese, ricordando come il Paese "è leader nella silvicoltura sostenibile e l’industria forestale è fondamentale per la transizione verde in Europa". "La nostra rinnovata cooperazione con la Francia rafforzerà la competitività di entrambi i Paesi", si legge ina serie di post su X del dicastero. "Svezia e Francia intensificheranno la cooperazione nel settore dell'energia nucleare e condivideremo reciprocamente le nostre conoscenze ed esperienze. L’obiettivo è rendere lo sviluppo energetico più sostenibile. Ciò potrebbe anche accelerare la transizione verso fonti energetiche più verdi", prosegue il ministero svedese. Verrà approfondita anche "la già forte cooperazione in materia di difesa tra Svezia e Francia". "Sviluppando la nostra industria della difesa, compresa la produzione di munizioni, rafforzeremo le capacità e la resilienza dei nostri Paesi" e in questa prospettiva la cooperazione spaziale della Svezia con la Francia "è la chiave dell’innovazione. Insieme, stiamo cercando di rendere riutilizzabile la prossima generazione di veicoli di lancio, che aprirà la strada a una tecnologia spaziale pionieristica". "La cooperazione tra Svezia e Francia svolge un ruolo cruciale nell'affrontare le sfide di domani. Continueremo a costruire insieme un futuro più forte e più verde facendo di tutto, dalla promozione di soluzioni energetiche sostenibili al rafforzamento della nostra capacità di difesa", conclude il ministero di Stoccolma. (Sts)