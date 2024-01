Speciale difesa: Germania, per le Forze armate buco di bilancio da 56 miliardi di euro nel 2028

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate della Germania (Bundeswehr) dovranno far fronte a un buco di bilancio da 56 miliardi di euro, quando si esaurirà il fondo speciale da 100 miliardi di euro loro destinato dal governo federale nel 2022. È quanto afferma il ministero della Difesa tedesco in un documento sulle necessità finanziarie della Bundeswehr, visionato dal settimanale "Der Spiegel". Secondo il dicastero, nel 2028 le Forze armate avranno bisogno di circa 97 miliardi di euro per le spese. Tale somma corrisponde al 2 per cento del Pil atteso, ossia all'obiettivo Nato di portare gli stanziamenti per la difesa a tale soglia. Tuttavia, per prevedibili ulteriori necessità, la Bundeswehr avrà bisogno di altri 10,8 miliardi di euro. Si avrebbe quindi un totale di 107,8 miliardi di euro a fronte dei 51,9 dell'attuale bilancio della difesa, che non dovrebbe aumentare nei prossimi anni. Pertanto, si aprirebbe un vuoto da circa 56 miliardi di euro tra i 107,8 necessari e i 51,9 disponibili. (Geb)