Speciale difesa: ambasciatore in Spagna Buccino riceve il generale di Corpo d'Armata Figliuolo

- L'ambasciatore d'Italia a Madrid, Giuseppe Buccino Grimaldi, ha incontrato il generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo, comandante del Comando operativo di vertice interforze (Covi). Figliuolo è nella capitale spagnola per partecipare a una riunione tra i comandanti dei Comandi operativi delle Forze militari impiegate in operazioni all'estero, organizzata dalla Spagna per analizzare e discutere gli attuali scenari di crisi. Tra i temi trattati ci sono la situazione di sicurezza in Medio Oriente e nel continente africano, con un focus sugli effetti delle operazioni militari condotte dai contingenti dei rispettivi Paesi in quelle aree. Alla riunione di Madrid sono presenti 14 comandanti o loro rappresentanti provenienti da Italia, Belgio, Canada, Danimarca, Spagna, Estonia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Svezia e Stati Uniti. (Spm)