Sanità: Policlinico Gemelli di Roma, domani presentazione risultati sperimentazione "Efs" (2)

- Uno studio di fattibilità precoce è uno studio clinico finalizzato a ottenere informazioni preliminari su una tecnologia medica innovativa durante il processo di sviluppo, prima di iniziare una sperimentazione clinica più ampia. Un EFS costituisce spesso un passaggio fondamentale nell'innovazione dei dispositivi. Ha, inoltre, l’obiettivo di aumentare l'accesso dei pazienti a tecnologie potenzialmente vantaggiose o a bisogni insoddisfatti. Il progetto iniziato nel 2022 si è appena concluso. I risultati saranno descritti nel corso dell’evento dal titolo: “Early feasibility studies (EFS) per i dispositivi medici in Italia: una via possibile?” che si terrà venerdì 2 febbraio presso l’Auditorium del Ministero della Salute in Lungotevere Ripa 1 a Roma a partire dalle ore 9:30. All'evento interverrà il ministro della Salute Orazio Schillaci. Nel corso dell’evento saranno rappresentati i punti di forza e le possibili azioni di miglioramento del progetto nell’ottica che questa prima importante iniziativa non si limiti alla buona riuscita del primo Efs realizzato in Italia ma costituisca un punto di partenza per ulteriori confronti e progettualità. (Com)