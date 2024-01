Bulgaria: sondaggio, 56 per cento cittadini non si aspetta cambiamenti da rotazione esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 56 per cento dei cittadini bulgari non ritiene che il prossimo cambio di rotazione dell'esecutivo, previsto il 6 marzo, comporterà una modifica sostanziale nella gestione del Paese. E’ quanto emerge da uno studio condotto dal Centro di ricerca statistico bulgaro e commissionato dal quotidiano “24 Chasa”. Secondo l’indagine, divulgata dall’emittente radiofonica “Bnr” e condotta dal 17 al 24 gennaio su un campione di 1.016 cittadini maggiorenni, prosegue l’atteggiamento di diffidenza nei confronti del lavoro delle principali istituzioni statali. Il 56 per cento degli intervistati, infatti, ritiene che il cambio di esecutivo, che prevede il passaggio di consegne dal primo ministro Nikolaj Denkov a Marija Gabriel, non comporterà nessuna modifica nella gestione della Bulgaria. Il 15 per cento dei cittadini, invece, ritiene che la gestione migliorerà, mentre il 16 per cento che peggiorerà. (segue) (Seb)