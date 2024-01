Bulgaria: sondaggio, 56 per cento cittadini non si aspetta cambiamenti da rotazione esecutivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte credibilità a ricevere i voti più bassi è il Parlamento con solo il 15 per cento di valutazioni positive. L’esecutivo, invece, gode del sostegno del 22 per cento degli intervistati. A livello di gradimento la coalizione Continuiamo il cambiamento-Bulgaria democratica (Pp Db) si posiziona dietro l’ufficio Denkov. Tra i simpatizzanti di Cittadini europei per lo sviluppo della Bulgaria (Gerb) sono quattro su dieci le persone che sostengono l'esecutivo. Una percezione positiva del lavoro condotto, inoltre, è dichiarata anche da circa un terzo dei sostenitori del Movimento per i Diritti e le Libertà (Dps). Nessun cambiamento sostanziale è stato evidenziato nella valutazione del lavoro del presidente: il 36 per cento lo ha valutato positivamente mentre per il 52 per cento degli intervistati non supera la soglia della sufficienza. (segue) (Seb)