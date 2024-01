Bulgaria: sondaggio, 56 per cento cittadini non si aspetta cambiamenti da rotazione esecutivo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel complesso, infine, il partito Gerb mantiene il primo posto a livello di gradimento con il 24,8 per cento di votanti, seguito da Pp Db (17,8 per cento). Sul podio anche il partito bulgaro “Rinascita” con il supporto del 14,6 per cento degli intervistati. Quarto posto per il partito Dps, con il 13,8 per cento dei voti e quinto per il Partito socialista bulgaro (Bps) che conquista il 9,6 per cento delle preferenze. (Seb)