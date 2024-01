Romania: ambasciatore di Israele, settore sicurezza informatica interessante per cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore della sicurezza informatica in Romania è oggetto di interesse e di investimenti da parte delle aziende israeliane. Lo ha detto l'ambasciatore israeliano in Romania, Reuven Azar, in una conferenza sulla sicurezza informatica tenuta a Bucarest. "La Romania sta ora costruendo le sue capacità digitali e stiamo investendo insieme nella costruzione di questi sistemi”, ha osservato il diplomatico. “La Romania è un Paese molto forte quando si tratta di sicurezza informatica. Ho visto molte aziende israeliane lavorare, creando prodotti e servizi in questo Paese”, ha concluso l'ambasciatore.(Rum)