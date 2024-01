Spagna: JxCat pronto a rompere accordo di governo senza amnistia "completa e applicabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale di Uniti per la Catalogna (JxCat), Jordi Turull, ha avvertito il governo spagnolo che il suo partito romperà l'accordo di investitur se non verrà approvata una legge di amnistia "completa e immediatamente applicabile". Dopo aver spiegato di aver parlato nelle ultime ore con la leadrship dei socialisti, Turull ha espresso la volontà di negoziare per modificare la legge che Jxcat ha bocciato ieri al Congresso dei deputati, votando insieme al Partito popolare (Pp) e Vox. Secondo Turull, con l'attuale testo di legge verrebbero lasciati fuori dalla copertura della misura di grazia molti casi aperti, e pertanto è necessario "tappare queste falle". (Spm)