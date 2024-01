© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria di Stato per gli affari politici degli Stati Uniti, Victoria Nuland, è giunta a Kiev in visita ufficiale. Lo ha reso noto su X l'ambasciatrice statunitense in Ucraina, Bridget Brink. "Oggi incontreremo i vertici del Paese, i veterani e la società civile per sottolineare la nostra comune dedizione alla vittoria contro l'aggressione russa", si legge nel messaggio. (Kiu)