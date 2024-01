Russia-Cina: Shoigu sente omologo Dong, sviluppiamo cooperazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mosca e Pechino stanno sviluppando la cooperazione nel settore militare in tutte le direzioni. Lo ha detto il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, che ha tenuto oggi in videoconferenza un colloquio con il suo omologo cinese, Dong Jun. "Le relazioni russo-cinesi nel campo militare si stanno sviluppando costantemente su tutte le linee. Conduciamo regolarmente attività congiunte di addestramento operativo e di combattimento a terra, in mare e in aria, pratichiamo con successo missioni di addestramento e combattimento di varia complessità", ha osservato Shoigu. Allo stesso tempo, l'esponente del governo russo ha sottolineato che le azioni di Russia e Cina "non sono dirette contro Paesi terzi". "A differenza di alcuni Stati occidentali, non creiamo blocchi militari", ha aggiunto il ministro della Difesa russo. Shoigu ha anche detto che si aspetta che la cooperazione militare con Cina diventi "più stretta e fruttuosa". "Sono convinto che i colloqui di oggi serviranno a rafforzare ulteriormente il partenariato strategico russo-cinese nel settore della difesa", ha concluso il ministro della Difesa russo. (Rum)