Polonia-Danimarca: presidente Duda riceve re Frederik X in visita a Varsavia

- Il presidente polacco Andrzej Duda ha ricevuto il re di Danimarca Frederik X al Palazzo presidenziale di Varsavia. Lo ha reso noto la cancelleria del capo dello Stato polacco. Tra i temi in discussione nel colloquio tra i due capi di Stato ci sono “la sicurezza, l’energia, il clima, il cibo e l’agricoltura”, si legge in un messaggio della presidenza su X. Secondo il direttore dell’ufficio di politica internazionale di Duda, Mieszko Pawlak, la visita del sovrano danese in Polonia è “un segnale molto buono”. “Il re è nel nostro Paese per una grande missione imprenditoriale”, ha aggiunto Pawlak. (Vap)