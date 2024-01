Superbonus: Matera (Fd'I), decreto equilibrato incontro a esigenze di famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Superbonus è "un provvedimento responsabile, equilibrato e di buon senso che va incontro alle esigenze di famiglie e imprese". Lo ha detto la deputata di Fratelli d'Italia e componente della commissione Finanze della Camera, Mariangela Matera. "Grazie al Dl superbonus il governo Meloni contempera l'esigenza di salvaguardare i conti pubblici con quella di sostenere i cittadini con redditi bassi di poter terminare i lavori di ammodernamento energetico già avviati - ha aggiunto -. Il superbonus, il cui principio può essere condivisibile in astratto, si è rivelato tuttavia un macigno insostenibile per le finanze del nostro Stato e ha dato adito, come se non bastasse, a vergognose ruberie e truffe miliardarie. Per questo motivo, come ha annunciato ieri il nostro capogruppo in commissione Finanze, Saverio Congedo, chiederemo un'indagine conoscitiva per fare definitiva luce su quella che si è rivelata a tutti gli effetti la più dannosa misura per le nostre finanze pubbliche mai fatta negli ultimi decenni in Italia", ha concluso Matera. (Rin)