Giustizia: Nordio riceve nuovo Garante dei detenuti

- Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha ricevuto questa mattina il nuovo collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Il guardasigilli ha incontrato nel suo studio in via Arenula il presidente Maurizio D’Ettore, insieme a Irma Conti e Mario Serio, componenti del collegio che si è appena insediato. Insieme al ministro, anche il viceministro, Francesco Paolo Sisto, e il sottosegretario, Andrea Ostellari. (Com)