Gaza: forze Israele, distrutte armi della Jihad islamica a Khan Younis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settima Brigata corazzata delle Forze di difesa d'Israele (Idf) ha fatto irruzione in un impianto di produzione di armi presumibilmente appartenente al movimento palestinese della Jihad islamica nella parte ovest della città di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Lo hanno reso noto le stesse Idf sul proprio sito web, spiegando di aver distrutto un "tornio" utilizzato per la fabbricazione di proiettili, diversi razzi a lunga gittata, missili anticarro e mine, oltre a materiali esplosivi conservati in sacchi con il logo dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa). Secondo quanto si apprende dalle Idf, nell'operazione è stata anche demolita una rete di tunnel situata sotto il sito. (Res)