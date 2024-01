Scuola: Raggi (M5s) De Santis (CR), si convochi consiglio straordinario su operatori Oepac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Oepac, assistenti per gli alunni con disabilità nelle scuole comunali a Roma "sono al loro secondo giorno di sciopero. Protestano contro la precarietà delle condizioni di lavoro, il taglio delle ore e il disagio causato dal peggioramento del servizio. Chiedono che sia convocato un Consiglio straordinario, cosa che noi sosteniamo già da molto tempo essendo i primi firmatari della richiesta: eppure, nonostante le loro e le nostre istanze, la seduta non è ancora stata fissata". Lo affermano in una nota la consigliera del M5s in Campidoglio, Virginia Raggi, e il consigliere della lista Civica Raggi, Antonio De Santis. "Nel frattempo - aggiungono - il sindaco sembra venire da una realtà parallela - aggiungono -. Racconta con orgoglio che, grazie all'accordo con i sindacati, la questione Oepac è stata risolta e che i bambini possono dormire sonni tranquilli. Invece la presunta soluzione non è altro che un periodo sperimentale insufficiente e contraddittorio rispetto al regolamento vigente. Delle due l'una: o Gualtieri non è ben informato, oppure l'assessora Pratelli non ha contezza della situazione". (Com)