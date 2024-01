Latina: Calandrini (Fd'I), Plauso alle forze dell'ordine per blitz di ieri, trasparenza e legalità trionfano sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprime gratitudine "alle donne e uomini della Dda di Roma e della Squadra Mobile di Latina che hanno condotto l'inchiesta inerente l'aggiudicazione del primo chiosco sul lato B del lungomare di Latina che ha portato all'emissione di otto misure cautelari". Lo dichiara in una nota il Senatore Nicola Calandrini, presidente della V Commissione Bilancio e coordinatore provinciale di Fd'I Latina. "Si tratta di una risposta importante dello Stato -si legge - contro dei soggetti, ad alcuni dei quali è stata contestata l'aggravante mafiosa, che avevano ipotizzato di rispondere con la violenza alla forza granitica della trasparenza e della legalità. Intimidazioni e soprusi non sono accettabili e lo Stato non permette zone d'ombra. La città ora è più sicura e l'amministrazione, retta dal centrodestra, sono certo saprà valorizzare ancor di più quella risorsa inestimabile sotto tutti i punti di vista rappresentata dal litorale pontino, sostenendo chi vuole fare impresa a favore della comunità e del territorio che lo ospita"(Com)