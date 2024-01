Università: Tripodi (Misto), in commissione Regione Lazio audizioni su Osservatorio alloggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla prossima settimana prenderanno il via le audizioni sulla proposta di legge che prevede l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla condizione abitativa degli studenti. Lo riferisce in una nota il proponente, il consigliere del gruppo misto alla Regione Lazio Orlando Angelo Tripodi, presidente della commissione Lavoro e Diritto allo studio. "Sono finite le polemiche e le proteste degli studenti ma non credo si sia risolto definitivamente il problema, per questo dopo aver illustrato in commissione Affari costituzionali la proposta - aggiunge -, si è deciso di procedere alle audizioni con tutti i soggetti coinvolti, a cominciare da Disco, convocata in commissione già la prossima settimana. L'Osservatorio avrà tra le sue finalità quella di proporre analisi, studi e ricerche inerenti al patrimonio immobiliare del Lazio da destinare ad uso alloggiativo per gli studenti, individuando le criticità tendenziali e/o contingenti del mercato immobiliare degli affitti nelle città sedi di Atenei nella Regione Lazio e fornire elementi per politiche alloggiative in tale ambito correlate ad un'offerta sempre più in linea con la domanda. La norma dispone anche un ruolo di raccordo svolto dall'Osservatorio con le amministrazioni locali ed altri enti operanti nel mercato degli affitti allo scopo di supportare l'Ente Disco nelle attività e viene disciplinata l'attività dell'Osservatorio di carattere informativo nei confronti dell'utenza universitaria". (Com)