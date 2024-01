Ue: Commissione propone proroga sospensione dazi per import agricolo da Ucraina e Moldova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha proposto di rinnovare per un altro anno la sospensione dei dazi all'importazione di prodotti agricoli ucraini, e delle quote sulle esportazioni verso l'Ue. Rafforzando al contempo la protezione dei prodotti sensibili dell'Unione europea. "Queste misure commerciali autonome sono in vigore dal giugno 2022 e costituiscono un pilastro fondamentale del sostegno incondizionato dell'Ue all'Ucraina e alla sua economia", spiega in una nota la Commissione europea sottolineando che "le misure contribuiscono ad alleviare la difficile situazione in cui versano i produttori e gli esportatori ucraini a causa della guerra di aggressione ingiustificata e non provocata della Russia". Nonostante "l'obiettivo principale delle misure sia quello di sostenere l'Ucraina, queste tengono conto anche della sensibilità degli agricoltori dell'Ue e di altre parti interessate", continua l'esecutivo Ue nel testo. A tal fine, e considerando un aumento significativo delle importazioni di alcuni prodotti agricoli dall'Ucraina all'Ue nel 2022 e 2023, le nuove misure contengono un meccanismo di salvaguardia rafforzato. (segue) (Beb)