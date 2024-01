Ue: Commissione propone proroga sospensione dazi per import agricolo da Ucraina e Moldova (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo modo, specifica Bruxelles, "si garantisce la possibilità di intraprendere una rapida azione correttiva in caso di perturbazioni significative del mercato dell'Ue o dei mercati di uno o più Stati membri". Per i prodotti più sensibili - pollame, uova e zucchero - è previsto un freno di emergenza che stabilizzerebbe le importazioni ai volumi medi del 2022 e 2023. Ciò significa che se le importazioni di questi prodotti dovessero superare tali volumi, le tariffe verrebbero reimposte in modo che i volumi non superino significativamente quelli degli anni precedenti. Parallelamente, la Commissione propone di rinnovare per un altro anno la sospensione di tutti i restanti dazi sulle importazioni moldave in vigore dal luglio 2022. Le proposte saranno ora esaminate dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea. L'obiettivo è garantire una transizione senza soluzione di continuità dall'attuale regime di misure a quello nuovo, entro la scadenza dei regimi attuali, il 5 giugno 2024 per l'Ucraina e il 24 luglio 2024 per la Moldova. (Beb)