Città metropolitana Roma: Presidente commissione turismo, torniamo a promuovere il territorio

22 luglio 2021

- Si è svolto a Palazzo Valentini il Convegno internazionale "Il turismo delle radici – Una cultura identitaria", promosso da Italian in Italy e ospitato dalla Città metropolitana di Roma. "Un nuovo modo per proporre i nostri territori e le peculiarità enogastronomiche, prodotti artigianali e soprattutto la storia e le tradizioni che ci contraddistinguono dagli altri Paesi, è sicuramente un turismo delle radici. Proprio la Città metropolitana di Roma, in questo contesto torna ad essere protagonista". Lo dice in una nota Mariano Angelucci, Presidente Commissione Bilancio, Patrimonio, Pnrr e Presidente XII Commissione Turismo di Roma Capitale. Dopo anni di assenza, da fiere e occasioni di promozione, sarà presente alle iniziative fieristiche assieme a Roma Capitale. Questa amministrazione, "seguendo le linee guida del sindaco Roberto Gualtieri, torna ad avere il suo ruolo centrale anche rispetto a questo settore; proprio per le caratteristiche dei suoi comuni, può offrire alternative interessanti, che faranno scoprire ai turisti radici e tradizioni uniche in Italia". (segue) (Com)