Città metropolitana Roma: Presidente commissione turismo, torniamo a promuovere il territorio (2)

- ll Turismo delle Radici è "una modalità di viaggio che - si legge ancora - mira a connettersi con le radici storiche, culturali e identitarie di una comunità o di una regione. Rappresenta un'opportunità unica per valorizzare e preservare le identità culturali delle destinazioni turistiche. Promuovendo la connessione autentica tra i visitatori e le radici di una comunità, possiamo creare esperienze turistiche significative che beneficiano sia i viaggiatori che le comunità ospitanti. Correlata al Turismo delle Radici è anche la valorizzazione del ruolo della memoria. Le storie di emigrazione, sacrificio e successo degli antenati sono un fermo punto di riferimento per gli italo-discendenti nei cinque continenti. Nel ringraziare Ivana Jelinic Ceo di Enit, Pina Foti Presidente di Italian in Italy e Rosa Musto per l'organizzazione e le relatrici e i relatori che sono intervenuti, attenderemo le relazioni conclusive per trarre spunti delle azioni da intraprendere". (Com)