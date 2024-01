Caso Salis: P. De Luca (Pd), da governo troppi silenzi, riporti Ilaria in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul caso Salis è "inaccettabile l'atteggiamento del governo e della maggioranza con il silenzio di Meloni, il no comment di Lollobrigida e la dichiarazione infelice del vice segretario della Lega Crippa, secondo cui 'un Paese adotta le misure punitive che crede giuste'". Lo ha detto Piero De Luca, capogruppo del Partito democratico in commissione Politiche Ue a Montecitorio, intervenendo stamattina alla trasmissione "Coffebreak" su La7. "Le immagini di Ilaria Salis in manette e al guinzaglio sono indegne per un Paese democratico", ha continuato. "Per non parlare delle parole di Tajani che - in modo imbarazzante e imbarazzato - esentano da responsabilità Orban, restando 'in punta di diritto'. Ribadiamo che la normativa europea richiede il rispetto di standard minimi di civiltà e di dignità per le condizioni di detenzione negli Stati membri. Non solo, il diritto Ue lascia aperta anche la possibilità di eseguire nello Stato di origine misure cautelari, privative della libertà personale, in attesa della definizione del processo in un altro Paese europeo - ha spiegato -. Il governo dovrebbe attivarsi subito allora, recuperando 11 mesi persi senza fare nulla, per pretendere il rispetto dei diritti umani di Ilaria e per farla rientrare immediatamente in Italia, operando insieme con le autorità giudiziarie competenti. E chiediamo che la premier Meloni riferisca in Parlamento su cosa accaduto in questi mesi anche rispetto ai rapporti con la nostra ambasciata, per fare chiarezza su un caso in cui pare che l'amicizia della destra con Orban abbia reso troppo soft l'atteggiamento del governo nei confronti della violazione dei diritti umani dei suoi cittadini. Si metta prima possibile la parola fine a questa vicenda vergognosa", ha concluso De Luca. (Rin)