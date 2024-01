Caso Salis: Ciarla (Pd), Meloni vada a Budapest e riporti Ilaria in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al caso di Ilaria Salis "la difesa dell'Italia e dei diritti umani e civili di ciascun italiano detenuto all'estero è un preciso dovere dello Stato che non può essere messo in discussione da rapporti di affinità politica tra governi, dall'amichettismo nero della premier italiana con il suo omologo ungherese". Lo ha detto il capogruppo del Partito democratico alla Regione Lazio, Mario Ciarla, intervenendo oggi durante la seduta del Consiglio regionale. Lo riferisce una nota. "Meloni si ricordi che è la presidente del consiglio italiano prima che l'amica di Orban. Non si limiti a una telefonata di convenevoli, vada a Budapest per protestare di persona per come viene trattata e mostrata una cittadina italiana ed europea e riporti a casa Ilaria Salis il prima possibile. Oggi Ilaria – ha proseguito Ciarla - rischia di rimanere in quel buco dove Viktor Orban ha deciso di buttarla esponendola in un'aula di tribunale in catene mani e piedi e tirata al guinzaglio come nemmeno un cane per umiliare lei e con lei anche il nostro Paese. Dubito che a un cittadino americano sarebbe strato riservato lo stesso trattamento". (segue) (Com)